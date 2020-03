Christian Verbrugghe van woonzorgcentrum De Linde krijgt Peetje Knikkersprijs Lieke D'hondt

09 maart 2020

13u55 0 Wortegem-Petegem Christian Verbrugghe, de gedelegeerd bestuurder van woonzorgcentrum De Linde in Wortegem-Petegem is in de prijzen gevallen. Uit handen van de Cultuurraad van de gemeente kreeg hij de Peetje Knikkersprijs.

De Cultuurraad reikt de prijs uit aan een persoon of instelling die zich op een opmerkelijke manier inzet voor de maatschappij in het algemeen en Wortegem-Petegem in het bijzonder. Christian Verbrugghe verdient de prijs voor zijn jarenlange inzet in woonzorgcentrum De Linde. Als gedelegeerd bestuurder tracht hij het woonzorgcentrum klaar te maken voor de toekomst. Vorig jaar nog kon De Linde ’t Huis openen, een kleinschalig woonproject voor bewoners met dementie. Op 1 april opent een tweede afdeling met 17 extra bedden. In april doen Verbrugghe en het personeel ook mee aan de campagne ‘Het klopt voor u’ van zorgnet Icuro om aan de buitenwereld te tonen dat warme, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg wel nog mogelijk is.