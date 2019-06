Chauffeur van quad zwaargewond na frontale klap in Petegem Ronny De Coster

13 juni 2019

18u22 0 Wortegem-Petegem Bij een verkeersongeval donderdagavond in Petegem is de bestuurder van een quad zwaargewond geraakt.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Kortrijkstraat en Driesstraat. De quad reed in de richting Oudenaarde, toen de chauffeur in de scherpe bocht de controle over het stuur verloor.

Het voertuig ging aan het slippen en kwam op de rijstrook van de tegenliggers terecht. Daar botste de quad frontaal met een vrachtwagen van de energiemaatschappij Fluvius. De man die de quad bestuurde, een dertiger, raakte bij de klap zwaargewond. Hij is overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis van Oudenaarde.