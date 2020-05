Champagne in rusthuis De Linde: niemand is besmet met coronavirus Lieke D'hondt

15 mei 2020

14u07 1 Wortegem-Petegem Goed nieuws uit woonzorgcentrum De Linde in Wortegem-Petegem. Alle personeelsleden en bewoners zijn er getest op het coronavirus en niemand is besmet.

“Een hele opluchting voor iedereen”, vertelt Nadine Evens van de sociale dienst. “De directie heeft alle personeelsleden daarom zelfs bedankt met een fles champagne. Een aantal familieleden van bewoners heeft ook hartjes opgehangen aan het rusthuis met de namen van alle werknemers om hen te bedanken. Iedereen was ontroerd door zo’n prachtig gebaar. Ook al zijn we er nog niet, we zijn heel gemotiveerd om De Linde coronavrij te houden.”