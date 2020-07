Burgemeester Wortegem aangeslagen na overlijden Niels de Vriendt: “Hij was in de fleur van zijn leven” Lieke D'hondt

04 juli 2020

17u49 6 Wortegem-Petegem Wat een klein volksfeest moest worden is uitgedraaid op een drama. Tijdens de oefenwedstrijd in Wortegem-Petegem is de twintigjarige renner Niels de Vriendt overleden. De wedstrijd is geannuleerd.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Om twee uur startten de renners met onder meer Belgisch kampioen Tim Merlier en Sep Vanmarcke aan de oefenkoers, maar na amper één ronde komt die al ten einde. Er is een val gemeld van Niels de Vriendt, die bewusteloos blijkt en gereanimeerd moet worden. Het peloton wordt naar de start afgeleid in afwachting van een herstart, maar die komt er niet. Terwijl renners en het talrijk aanwezige publiek huiswaarts keren volgt het nieuws dat niemand wil horen: Niels De Vriendt is overleden. “Ons medeleven gaat uit naar de familie, vrienden en ploeg van Niels”, vertelt burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld).

“We hebben de afgelopen weken samen met de organisatoren alles in het werk gesteld om in moeilijke corona-omstandigheden een wedstrijd te organiseren, maar wat een wielerfeest moest worden is nog voor het goed en wel begonnen was in mineur geëindigd. Wat er precies is gebeurd is momenteel niet duidelijk. De renners reden op een lichte helling met tegenwind toen Niels de Vriendt van de weg geraakte en in een gracht is beland. Heeft hij een hartstilstand gekregen voor hij viel of is het door de klap fout gegaan? Dat weten we niet. Aangezien hij nog zo jong was, hoopten we dat hij het zou redden, maar helaas is dat niet het geval. We verliezen hier een man in de fleur van zijn leven, hij moest nog 21 jaar worden.”