Burgemeester en schepenen planten bijzondere boom op kerkhof in Wortegem Lieke D'hondt

27 november 2019

15u09 2 Wortegem-Petegem Het kerkhof van Wortegem is een bijzondere boom rijker. Het gemeentebestuur heeft er een Ginkgo Biloba geplant, een Japanse notenboom die is gekweekt met zaadjes van een boom die de atoomaanval in Japan heeft overleefd.

“Het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem is sinds 2005 lid van ‘Mayors for Peace’, een wereldwijd, internationaal netwerk van steden onder het voorzitterschap van de Japanse steden Nagasaki en Hiroshima”, legt burgemeester Luc Vander Meeren (Open Vld) uit. “De vereniging ijvert voor nucleaire ontwapening.” Omdat ‘Mayors for Peace’ in België nog niet gekend genoeg is, schenkt de organisatie aan twaalf gemeenten een Ginkgo Biloba boom. “De boom is uniek: hij werd gekweekt met zaadjes van een boom die de atoomaanval in Hiroshima in 1945 heeft overleefd en ook na de aanval nog is blijven groeien en bloeien. Als symboliek kan dat alvast tellen.”

Het gemeentebestuur heeft de symbolische boom op de centrale begraafplaats in Wortegem geplant, in de schaduw van de gedenksteen ‘Wie gemist wordt, is niet vergeten’. Er staat ook een informatiebord bij om de bezoekers duidelijk te maken dat het om een bijzondere boom gaat.

“We zijn in de gemeente ook van plan om vanaf 2020 de vlag van Mayors for Peace jaarlijks uit te hangen aan het gemeentehuis. We zullen de vlag hijsen op 6 augustus om 8.15 uur en strijken op 9 augustus om 11.02 uur. Dat zijn de twee momenten waarop de kernwapens in 1945 zijn ingezet in Hiroshima en Nagasaki. Zo tonen we ons solidair met deze twee steden. De bommen beëindigden de oorlog, maar maakten vooral ook duidelijk dat er nooit meer oorlog mag komen”, besluit Vander Meeren.