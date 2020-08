Brent (12) en Lore (10) winnen Belgische titels in het skimboarden Lieke D'hondt

10 augustus 2020

15u16 3 Wortegem-Petegem Brent Demorelle (12) uit Wortegem-Petegem heeft zijn Belgische titel in het skimboarden verlengd. En dat is niet het enige goede nieuws: zus Lore (10) kaapte in haar categorie ook de titel weg. Zij is het eerste meisje dat zich Belgisch kampioene mag noemen.

Lore en Brent doen niets liever dan met hun skimboard truckjes uithalen op het water. Dat is een sport die wat weg heeft van skateboarden op het water. Ze hoeven dan ook niet ver te zoeken naar een goede leraar, want hun pluspapa Kristof Smits runt de skimboardschool Skimzone.

“Ik vind het heel tof dat ik opnieuw de titel heb kunnen pakken”, reageert Brent. “Ik hoop dat ik de komende jaren nog meer kan bereiken in het skimboarden.” Voor Lore is de titel extra speciaal. Zij werd vorig jaar vijfde op het BK en droomde toen al van de titel. Het vele oefenen heeft nu opgebracht. “Ik ben superblij dat ik het eerste meisje ben dat het BK heeft gewonnen. Zo toon ik dat meisjes niet moeten onderdoen voor jongens”, vertelt ze fier. De broer en zus hopen nog groter te mogen worden in hun sport. Brent droomt er nu al van later de skimboardschool te kunnen overnemen van zijn pluspapa.