Brent (11) is allereerste Belgisch kampioen skimboarden: “Later neem ik de skimboardschool van mijn pluspapa over” Lieke D'hondt

11 juli 2019

17u49 0 Wortegem-Petegem Brent Demorelle (11) mag zich voortaan Belgisch kampioen skimboarden noemen. De jongen uit Petegem aan de Schelde was de beste in de categorie voor 8 tot 11-jarigen. De watersport wint de laatste jaren aan populariteit in België, dus had Brent zijn zinnen gezet op de titel. “Ik wou per se winnen.”

“Skimboarden is eigenlijk skateboarden op het water”, legt Brent uit. “Je hebt enkel een board nodig, waarmee je richting het water loopt. Vervolgens laat je het board vallen, spring je erop en doe je allerlei trucjes.” Dat kan Brent als de beste. In de eerste categorie zonder obstakels eindigde hij tweede, maar na de obstakels overklaste hij zijn tegenstand en kroonde hij zich Belgisch kampioen. Brent heeft dan ook goede leermeester: pluspapa Kristof Smits runt de skimboardschool Skimzone en organiseert jaarlijks verschillende evenementen om de sport te promoten. “Brent is dankzij mij drie jaar geleden in het skimboarden gerold, maar ik forceer hem niet. Bij ons komt plezier op de eerste plaats. Al is het natuurlijk wel fantastisch dat Brent de eerste plaats heeft veroverd. Toen ik dat hoorde kreeg ik een krop in de keel.”

Extreme sport

Brent had zelf zijn zinnen gezet op de Belgische titel. Hij zag via zijn pluspapa van dichtbij hoe het kampioenschap in Knokke voor het eerst werd georganiseerd. “Het was het allereerste BK en Brent was meteen enthousiast. De adrenaline heeft ervoor gezorgd dat hij trucs heeft gedaan die we hem nooit eerder hebben zien doen”, vertelt Kristof fier. Om de titel te veroveren, heeft Brent wel veel moeten trainen. “Ik beoefen de sport nu drie jaar, het laatste jaar intensief. In de zomer oefen ik bijna elk weekend. Het is een hele leuke sport omdat het een extreme sport is. Al ben ik wel al eens hard gevallen op mijn heup. Die stond toen helemaal blauw”, herinnert Brent zich. “Het moeilijkste is het houden van je evenwicht en de trucs goed leren uitvoeren.”

Belgische trui

Bij een kampioenschap horen natuurlijk bekers en medailles, maar Brent heeft ook een echte Belgische kampioenentrui gekregen. “Die moet ik nu tonen op verschillende evenementen in België. Ik mag demonstraties geven en tonen wat ik allemaal kan.”

Het skimboarden zit trouwens al goed ingebakken in de familie: zus Lore (9) kaapte de vijfde plaats weg op het BK. “En dat terwijl ik eerst niet wilde meedoen. Als ik nu veel oefen, kan ik volgend jaar misschien wel de eerste plaats pakken”, vertelt ze trots. En Brent, die oefent verder voor het volgende kampioenschap. “De concurrentie zal volgend jaar nog groter zijn, maar ik blijf zeker oefenen. Ik wil deze sport blijven doen en later wil ik de skimboardschool van Kristof overnemen”, zegt hij gedecideerd.