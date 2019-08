Brand bij Kipstar in Wortegem: grote rookontwikkeling, maar vuur snel geblust Ronny De Coster

22 augustus 2019

15u32 0 Wortegem-Petegem Het heeft deze namiddag gebrand in het vleesbedrijf Kipstar aan de Waregemseweg in Wortegem. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Zowel een team van de brandweerpost Oudenaarde als van Waregem snelden ter plaatse. Bij hun aankomst was er een heel grote rookontwikkeling. “Daardoor was het aanvankelijk moeilijk om de omvang van de brand in te schatten en de brandhaard te vinden. Uiteindelijk blijkt het mee te vallen”, zegt de Wortegemse burgemeester Luc Vander Meeren, die ook ter plaatse kwam.

Het vuur woedde in een lokaal waarin onder meer een koelkast en een compressor stonden. Die toestellen stonden in brand. De oorzaak is niet duidelijk, maar volgens de eerste vaststellingen vermoedt de brandweer dat aan de koelkast op de compressor een kortsluiting is ontstaan.

Kipstar is een vleesbedrijf. Vroeger was er een kippenslachterij, maar vandaag is de firma alleen nog in de distributie actief.