Bont peloton rijdt Elsegem Koerse voor het goede doel: plezier maken is belangrijker dan winnen Lieke D'hondt

08 juni 2019

19u31 0 Wortegem-Petegem Wielrenners op retrofietsen, tandems in koers, renners met een fietskar inclusief kind, verklede deelnemers en fietsen versierd met ballonnen: de eerste Elsegem Koerse heeft zaterdag een bont peloton naar de dorpskern van Elsegem gelokt.

Elsegem Koerse is de opvolger van Moregem Koerse dat vijf edities heeft gekend. Ook in Elsegem gaat de opbrengst naar een goed doel. Het feestcomité Elsegem Leeft heeft besloten de opbrengst integraal te schenken aan vzw KOK, wat staat voor Kind, Ouders en Kanker. De vzw steunt de zieke kinderen in het ziekenhuis met onder andere spelletjes en knutselmateriaal, organiseert ontmoetingsmomenten voor de kinderen en hun gezin en vangt broers en zussen op.

120 deelnemers

In de ludieke koers in Elsegem gaat het er niet om de snelste te zijn. De renners rijden gedurende 10 ronden van 4,5 kilometer achter twee motards die de snelheid aangeven. Gedubbelde renners blijven even belangrijk als de kopgroep, want enkel plezier telt. Vandaar dat veel deelnemers een niet zo traditionele fiets kiezen. Een tandem, fietskar en gocart rijden mee. Enkele deelnemers hebben zich ook extra ludiek uitgedost. De eerste editie van Elsegem Koerse blijkt bovendien een succes: 120 deelnemers staan aan de start, waaronder ook jonge rennertjes in de categorieën 0-6 jaar en 7-12 jaar.

