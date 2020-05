Boer Bart (28) zoekt vrouw: “Iemand die gedreven is en dezelfde passie heeft voor de boerderij” Lieke D'hondt

11 mei 2020

09u16 0 Wortegem-Petegem Bart Beyaert (28) uit Wortegem-Petegem is één van de boeren die tijdens het nieuwe seizoen van Boer zkt Vrouw op zoek gaat naar een vriendin. Graag iemand met pit en interesse in landbouw, want dat is niet weg te denken uit zijn leven. “Ongeacht de uitkomst zal dit een onvergetelijke ervaring zijn.”

Het is één van zijn vijf zussen die hem heeft ingeschreven en hij heeft nog even getwijfeld, maar boer Bart kiest toch voor het avontuur. Zondagavond heeft Vlaanderen voor het eerst kennis met hem gemaakt, geïnteresseerde vrouwen mogen nu in hun pen kruipen om een date met hem te versieren. Ondertussen werkt Bart verder op zijn boerderij in Wortegem-Petegem, die hij in 2013 overnam van zijn ouders. Hij teelt er vooral aardappelen, suikerbieten, maïs en graan. Daarnaast lopen er op de boerderij 500 varkens rond die Bart opfokt voor een ander bedrijf. En omdat hij ook een sociaal dier is, besloot Bart naast zijn job op het veld ook aan de slag te gaan als vertegenwoordiger bij een veevoederbedrijf. Een druk professioneel leven, waar volgens Bart zeker een vrouw en een paar kindjes in passen. “Ik ben tot nu toe nog niemand tegengekomen met wie ik mijn leven kan delen”, vertelt Bart. “Daarom heeft mijn zus me ingeschreven voor Boer zkt Vrouw. Ik heb nog even getwijfeld om effectief deel te nemen, omdat alles in de media komt. Maar ik heb toch besloten om ervoor te gaan, want ongeacht de uitkomst zal dit een onvergetelijke ervaring zijn.”

Boerderij is meer dan een job

Bart hoopt met zijn deelname een vrouw met pit te vinden, die vooruit wil in het leven, gedreven is en dezelfde passies heeft als hij. “Het leven op de boerderij is voor mij meer dan een job, dus ik vind het belangrijk om iemand te vinden die daar ook in geïnteresseerd is. Ze hoeft niet per se mee te werken op de boerderij, maar het zal wel een deel van haar leven zijn. Dat zie ik bij mijn zussen ook: zij komen nog steeds helpen als bijvoorbeeld de aardappelen geoogst worden. Voor ons is dat echt een feest.”

De vrienden en familie van Bart zijn alvast enthousiast over zijn deelname aan Boer zkt Vrouw. “Ik heb tot nu toe alleen maar positieve reacties gekregen. Mijn familie en vrienden zeggen dat dit echt iets voor mij is, omdat ik ook wel een vlotte persoon ben. Toch probeer ik met zo weinig mogelijk verwachtingen aan het programma te beginnen. Als er iets uitkomt is dat mooi meegenomen, maar het is geen drama als dat niet het geval is.”