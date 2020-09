BK wielrennen passeert ook in Wortegem-Petegem: verkeershinder is mogelijk Lieke D'hondt

21 september 2020

16u22 8 Wortegem-Petegem De gemeente Wortegem-Petegem waarschuwt bestuurders voor verkeershinder op dinsdag 22 september. Die dag rijden de eliterenners hun Belgisch kampioenschap in Anzegem, maar de koers passeert ook in Wortegem-Petegem.

De renners worden kort na de middag verwacht in Wortegem-Petegem. Het parcours zal niet afgezet zijn voor verkeer, dus plaatselijk verkeer kan doorgelaten worden. Dat zal enkel kunnen als de renners gepasseerd zijn. Het parcours vermijden is wellicht de beste optie. Zelf gaan kijken naar het kampioenschap wordt ook afgeraden, maar de wedstrijd is wel te volgen op televisie.