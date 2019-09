Bibliotheek Wortegem-Petegem zoekt nieuwe voorleesknuffel met tekenwedstrijd LDO

23 september 2019

16u37 0 Wortegem-Petegem De openbare bibliotheek van Wortegem-Petegem is op zoek naar een nieuwe voorleesknuffel. Kinderen tussen vier en zeven jaar die lid zijn van de bib kunnen een eigen ontwerp insturen.

De winnaar van de tekenwedstrijd ziet zijn of haar tekening omgezet in een echte knuffel en een logo voor de kinderactiviteiten in de bib. De wedstrijd loopt nog tot 3 november 2019. De wedstrijdformulieren vind je in de bibliotheek of je kan ze downloaden via de website van de gemeente Wortegem-Petegem. Daar vind je ook het wedstrijdreglement terug.