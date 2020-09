Bibliotheek stelt nieuwe vertelvogel voor tijdens feestelijke voorleesdag Lieke D'hondt

03 september 2020

Wortegem-Petegem De bibliotheek van Wortegem-Petegem organiseert op woensdag 9 september een feestelijke editie van de voorleesdag.

De nieuwe voorleesknuffel zal er voorgesteld en overhandigd worden aan de winnares van de tekenwedstrijd. Kinderen vanaf drie jaar kunnen er luisteren naar een verhaaltje met de nieuwe vertelvogel en er zullen workshops van de Zonfabriek zijn voor kinderen tussen 3 en 12 jaar.

De voorleesdag vindt plaats in OC Rozenhof om 15.30 uur. Door de coronamaatregelen is het aantal plaatsen beperkt. Inschrijven kan via 055/30.99.84 en bibliotheek@wortegem-petegem.be.