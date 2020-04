Bibliotheek start met afhaalpunt Lieke D'hondt

17 april 2020

13u40 1 Wortegem-Petegem De bibliotheek van Wortegem-Petegem start op maandag 20 april met een afhaalpunt. Inwoners van de gemeente kunnen er op afspraak terecht om nieuwe boeken en spelletjes te ontlenen.

Boeken en andere uitleenbare materialen kan je kiezen in de online catalogus van de bibliotheek. Vervolgens kan je via de website laten weten op welk moment je de boeken wil afhalen. De medewerkers van de bib bevestigen de afspraak telefonisch en maken de pakketten klaar om ze te deponeren in de hal van de bibliotheek. Wie thuis nog geleende boeken heeft liggen, kan die enkel terugbrengen op het moment dat hij of zij nieuwe boeken ontleent. Over de termijnen hoeven de bibliotheekgangers zich geen zorgen te maken: die worden automatisch verlengd tijdens de lockdown.