Bestuurster gewond nadat auto kantelt in de berm langs Oudenaardseweg in Wortegem Ronny De Coster

29 augustus 2019

00u41 0 Wortegem-Petegem Op de Oudenaardseweg in Wortgem-Petegem is woensdagavond rond halfelf een vrouw gewond geraakt, nadat haar auto in de berm naast de weg was beland en kantelde.

Het ongeval is gebeurd net voor het kruispunt met de Stoofstraat, waar de weg een bocht maakt. De auto reed in de richting Oudenaarde, toen die door een onbekende oorzaak van weg afweek. De wagen kwam op zijn zijkant terecht. Een team van de brandweerpost Kruishoutem snelde ter plaatse om de vrouw uit haar auto te bevrijden. Ze is naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde gebracht.

Politie en brandweer sloten de Oudenaardseweg een tijd af voor alle verkeer.