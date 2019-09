Bestuurder rijdt 122 waar hij 70 mocht: “Had niet door dat ik zo snel ging” Lieke D'hondt

25 september 2019

12u07 0 Wortegem-Petegem Een 38-jarige bestuurder uit Zwevegem moet een boete van 440 euro betalen en zijn auto 15 dagen aan de kant laten staan. De man reed in Wortegem-Petegem 122 kilometer per uur waar hij 70 mocht.

De man moest zich voor zijn werk verplaatsen naar een werf, maar zou te laat komen. “Op een recht stuk heb ik wat sneller gereden, maar ik ben wel geschrokken dat ik zo snel ging. Dat had ik niet verwacht”, zegt de man aan de politierechter. De bestuurder laat wel weten dat hij zijn lesjes ondertussen geleerd heeft. “Hij is ondertussen ook veroordeeld voor een snelheidsovertreding in september 2018 en sindsdien komt hij liever te laat op een werf dan dat hij te snel moet rijden”, legt zijn advocaat uit.