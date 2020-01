Bestuurder is nog onder invloed van de avond voordien: één maand rijverbod LDO

08 januari 2020

18u42 0 Wortegem-Petegem Een man uit Wortegem-Petegem heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden voor een autorit met 2,5 promille alcohol in zijn bloed. De man was onderweg om ontbijt te kopen en bleek nog onder invloed van de avond voordien.

De bestuurder was onderweg om ontbijt te halen, toen hij zich voor een aantal telefoontjes op een parking aan de Minderbroederstraat in Oudenaarde parkeerde. Dat mocht niet op dat moment, waarna de politie hem erover aansprak. “Ik heb toen emotioneel gereageerd en heb alle medewerking geweigerd”, vertelt de man in de politierechtbank. “Dat was fout en ik heb er spijt van.”

De politie arresteerde de man zelfs even en stelde vast dat hij 2,5 promille alcohol in zijn bloed had. “Ik had die voormiddag nog niet gedronken, maar wel laat in de avond ervoor. Toen heb ik thuis met mijn vrouw wijn gedronken.” De politierechter legt de man een rijverbod van één maand en een boete van 1.200 euro op.