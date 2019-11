Bestuurder belandt tegen boom en weigert bloedproef: 2 maanden rijverbod LDO

29 november 2019

13u22 0 Wortegem-Petegem De politierechter legt een bestuurder die in Wortegem-Petegem tegen een boompje is gereden twee maanden rijverbod op. De man veroorzaakte niet alleen de botsing, hij had ook gedronken en weigerde een bloedproef te laten afnemen.

De twintiger zat in de put omdat de relatie met zijn vriendin was afgelopen. Hij besloot troost te zoeken bij zijn voetbalvrienden en belandde nadien, in geïntoxiceerde toestand, met zijn wagen tegen een boompje. De auto van de man liep heel wat blikschade op en een omstaander belde de takeldienst.

Het Openbaar Ministerie tilt er zwaar aan dat de man niet zelf de politie heeft verwittigd, maar de agenten kwamen toch snel ter plaatse omdat het ongeval op zo’n honderd meter van het politiekantoor gebeurde. De bestuurder misdroeg zich wel en legde geen geldige ademtest af. De bloedproef weigerde hij. “Ik had teveel gedronken en ik dacht niet meer helder na. Ik was bovendien onder de indruk van het ongeval”, verklaart de twintiger in de politierechtbank.

De politierechter legt hem een rijverbod van twee maanden op. De man moet ook een boete van 1.200 euro betalen en medische en psychologische proeven afleggen voor hij zijn rijbewijs terugkrijgt.