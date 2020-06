Benedict Van Gansbeke brengt eerste kinderboek uit: “Verhaal lag al jaren stof te vergaren, eindelijk had ik tijd om het af te werken” Lieke D'hondt

04 juni 2020

13u57 0 Wortegem-Petegem De teruggave van een oude tekening, veel vrije tijd door de lockdown en h ernieuwde inspiratie: meer heeft Benedict Van Gansbeke uit Wortegem-Petegem niet nodig gehad om zijn eerste kinderboek te schrijven. De vijftiger brengt op 12 juni ‘De Alverkoning’ uit.

Een zomers avonturenverhaal voor kinderen, gekruid met fantasy en mysterie, waarin koffie een bijrol speelt. Zo omschrijft Benedict zijn eerste kinderboek ‘De Alverkoning’. Hij schreef en illustreerde het boek zelf en voegde er drie knip- en kleurplaten aan toe zodat de kinderen ook creatief aan de slag kunnen met het boek. Dat Benedict, van opleiding ingenieur biochemie, ooit een boek zou illustreren was misschien wel te verwachten. “Ik heb altijd al getekend en een paar jaar geleden kreeg ik van zuster Christophora, die les gaf in het eerste leerjaar in het schooltje in de Dijkstraat in Oudenaarde, een tekening terug uit het eerste leerjaar. Ze had ze al die tijd bewaard omdat ze zo goed was voor die leeftijd”, vertelt Benedict. “Maar als tiener moest ik kiezen tussen aso wetenschappen en een artistieke opleiding in het Sint-Lucas in Gent. Mijn leraars en ouders hebben me toen gemotiveerd om te kiezen voor de richting met de meeste werkzekerheid. Onder lichte dwang heb ik dat dan ook gedaan. Toch is tekenen mijn passie gebleven. Na mijn uren ben ik dat verder blijven doen als hobby en als bijberoep in Illugraphix.”

Veel fantasie

Ook het schrijven van het verhaal was geen probleem voor Benedict. “Ik sta bekend als een creatief persoon en ik heb veel fantasie. Het verhaal van de Alverkoning lag eigenlijk al twintig jaar stof te verzamelen en enige tijd geleden heb ik besloten het af te werken. Ik had de laatste maanden toch bijna niks omhanden.”

‘De Alverkoning’ is een mix tussen avontuur, sprookjes en mysterie. De hoofdrolspelers zijn Alvermannen, vlinders en vampieren, maar ook koffie speelt een bijrol in het verhaal. Wie benieuwd is naar het boek, kan een exemplaar bestellen via de Facebookpagina van De Alverkoning, via de website van uitgeverij Het Punt of bij Benedict zelf. Daarna is het uitkijken naar het volgende boek van Benedict, want ook dat staat al op de planning.