Belgisch kampioen Tim Merlier na ritzege in Tirreno Adriatico: “Voor mij wordt het nooit mooier dan dit” Hans Fruyt

13 september 2020

19u08 0 Wortegem-Petegem Voor Alpecin-Fenix is het een fantastisch weekeinde geworden. Tim Merlier zette zaterdag in een massaspurt een etappe van de Tirreno Adriatico naar zijn hand. Ploegmaat Mathieu van der Poel won zondag de op één na laatste rit en Gianni Vermeersch was de sterkste in Antwerp Port Epic.

Belgisch kampioen Tim Merlier begon ietwat ongelukkig aan Tirreno Adriatico, zijn eerste rittenkoers van de World Tour sedert de BinckBank Tour van 2017. Tijdens de voorbereiding van de massaspurt van de openingsetappe kwam hij ten val. Daags nadien werd hij, eveneens in een sprint, vijfde.

“Bij die val heb ik enorm veel geluk gehad”, beseft Merlier. “Bijna niet te geloven dat de averij beperkt bleef tot wat schaafwonden. Nadien was ik mijn vertrouwen niet kwijt, maar was het wat zoeken naar de juiste positie op de fiets. Tijdens de bergetappes zag ik enorm af. Omdat ik wat te weinig slaap kreeg, omdat mijn conditie op dit moment nog niet super is. Eigenlijk zou ik, met een beter vormpeil, comfortabeler over de cols moeten geraken. In de finale van de etappe van zaterdag werd ik door Jonas Rickaert perfect gebracht. Mathieu van der Poel zat aan mijn wiel. Een beetje als bescherming indien ik de laatste vijfhonderd meter een goeie uitgangspositie zou verliezen. Dan kon hij me terugbrengen, maar het liep niet verkeerd.”

De nationale kampioen was in Senigallia sneller dan Pascal Ackermann (winnaar van de eerste twee ritten), Magnus Cort Nielsen, Fernando Gaviria en Mike Teunissen. Sprinters die allen één of meer ritten in grote rondes konden winnen. “Dat dit mogelijk was wist ik”, gaat Merlier verder. “In het verleden heb ik snelle mannen als Jakobsen en Groenewegen al geklopt, maar nog niet in een wedstrijd van de World Tour. Winnen in de driekleur, dat maakt deze zege bijzonder mooi. En ik vermoed dat het voor mij nooit mooier zal worden dan dit. In Anzegem maak ik over een tiental dagen kans om mezelf als Belgisch kampioen op te volgen. Dat weet ik, maar twee jaar na elkaar de titel pakken lijkt mij heel uitzonderlijk. Het zou dus best kunnen dat ik volgende zondag in de Gooikse Pijl voor het laatst in deze kampioenstrui zal koersen.”