Belgisch kampioen Kevin Reynaert bezorgt BMX’ers oefenterrein in Wortegem-Petegem Lieke D'hondt

23 mei 2019

19u20 22 Wortegem-Petegem Wortegem-Petegem is een mooie troef rijker. Onder impuls van Belgisch kampioen BMX Kevin Reynaert prijkt er nu een BMX-parcours in de Diepestraat. “Het enthousiasme is enorm groot.”

“Het oorspronkelijke idee voor het oefenparcours kwam van BMX Turtles uit Gavere. Zij waren op zoek naar een geschikte plaats en vonden die in Wortegem-Petegem”, legt schepen van Sport Maarten Van Tieghem (Open Vld) uit. “Maar die plannen zijn uiteindelijk toch afgesprongen. Kevin Reynaert die ondertussen al reikhalzend uitkeek naar het oefenterrein heeft dan besloten om er zelf zijn schouders onder te zetten.”

De gemeente was meteen enthousiast en leverde de locatie, een veld achter het oude containerpark, en het materiaal. Kevin legde het parcours aan. “Het is nu al een succes: we krijgen veel enthousiaste reacties en er zijn al veel BMX’ers langs geweest om het parcours uit te testen”, zegt Kevin. “Het is dan ook een populaire sport, maar in Oost-Vlaanderen zijn er heel weinig plaatsen waar je kan oefenen. Je moet al snel naar Wachtebeke of Gent, maar nu kan je dus ook in Wortegem-Petegem terecht.”

Elke dag

Schepen Van Tieghem is bijzonder opgetogen met het oefenterrein. “Vaak kiezen jonge sporters voor het traditionele voetballen, tennissen of zwemmen. Nu is er in Wortegem-Petegem ook de mogelijkheid om te BMX’en. Een goede zaak gezien het geringe aanbod voor deze fietsers in de provincie.”

Het parcours zal elke dag vrij toegankelijk zijn. Wie zijn of haar techniek wil oefenen of wil testen of BMX’en iets voor hem of haar is, mag er gratis gebruik van maken. Het gemeentebestuur is wel nog van plan om een bord met een paar huisregels te plaatsen. Zo zal voor iedereen duidelijk zijn wat kan en wat niet.