Bejaarde man bevangen bij woningbrand aan Moregemplein in Moregem Ronny De Coster

30 maart 2020

12u57 2 Wortegem-Petegem Bij een brand in een huis aan het Moregemplein in Wortegem-Petegem raakte een bejaarde man bevangen door rook. Het slachtoffer is naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde gebracht. Zijn huis is onbewoonbaar.

Het vuur woedde in het huis naast het parochiaal centrum achter de kerk van Moregem. De brand is ontstaan bij de kachel in de keuken en sloeg door het plafond naar de eerste verdieping. Het huis zat al helemaal onder de rook bij aankomst van de brandweer. Die kon wel beletten, dat het vuur oversloeg naar ander kamers.

Naar ziekenhuis

De bewoner van de huis, een alleenstaande bejaarde man, moest naar het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. De man had zelf geprobeerd om de brand te blussen en had daarbij flink wat rook ingeademd. Zijn huis in niet meer bewoonbaar. Het OCMW van Wortegem-Petegem zal de man een noodwoning ter beschikking stellen.