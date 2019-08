Aspirantenkoers brengt verkeersmaatregelen met zich mee Lieke D'hondt

22 augustus 2019

19u09 0 Wortegem-Petegem De wielerwedstrijd voor aspiranten die Ooike (Wortegem-Petegem) op zondag 25 augustus doorkruist, brengt een aantal verkeersmaatregelen met zich mee.

De renners rijden door de Sint-Amandusstraat, Keistraat, Trompestraat, Vlaamse Ardennenstraat en het Ooikeplein. Tussen 13.30 en 17.30 uur zullen deze straten niet met de wagen toegankelijk zijn, doorgaand verkeer tussen de Karmstraat en de Heuzelstraat via het kruispunt met het Ooikeplein en tussen de Keistraat en de Volkaartbeekstraat via het kruispunt met de Trompestraat blijft wel mogelijk. Plaatselijk verkeer zal wel mogen rijden op Ooikeplein, in de Kerkkouterstraat en de Trompestraat telkens tussen de Deinzestraat en de Sint-Amandusstraat. Ook in de Vlaamse Ardennenstraat tussen de Vondelstraat en de Keistraat is plaatselijk verkeer mogelijk.