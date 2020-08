Andere openingsuren voor recyclagepark tijdens hittegolf Lieke D'hondt

05 augustus 2020

10u04 0 Wortegem-Petegem De voorspelde hittegolf heeft gevolgen voor de openingsuren van het recyclagepark in Wortegem-Petegem. Om te voorkomen dat het personeel moet werken in de hitte, zijn de openingsuren op donderdag 6 en zaterdag 8 augustus aangepast.

Op donderdag zal het recyclagepark open zijn van 8 tot 12 uur en van 12.30 tot 15 uur. Op zaterdag kan je er terecht van 8 tot 12 uur en van 12.30 tot 14 uur. Ook tijdens de hittegolf blijven de coronamaatregelen van kracht. Het is dus belangrijk een mondmasker te dragen en voldoende afstand te houden. Bezoekers mogen enkel iemand meebrengen als ze hulp nodig hebben bij het lossen van de wagen en het is aanbevolen om werkhandschoenen te dragen. Wachten gebeurt in de wagen en wie met de fiets of te voet is, moet ook aanschuiven in de wachtrij.