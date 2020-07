Alcoholslot voor bestuurder die met 2,07 promille in het bloed botsing veroorzaakt LDO

08 juli 2020

12u19 1 Wortegem-Petegem Een man van 36 jaar heeft in de politierechtbank een alcoholslot voor de periode van één jaar gekregen omdat hij in dronken toestand een ongeval heeft veroorzaakt in Wortegem-Petegem. De politierechter legt hem ook een effectief rijverbod van één maand en een boete van 1.600 euro op.

De bestuurder uit Avelgem besloot met 2,07 promille alcohol in zijn bloed toch nog achter het stuur te kruipen. Het ritje eindigde met een botsing. “Ik heb mijn les nu wel geleerd, voor hetzelfde geld was ik er nu niet meer”, vertelde de man in de politierechtbank. Omdat de man al een paar veroordelingen op zijn strafblad heeft staan, legde de politierechter een strenge straf op. De bestuurder probeerde het alcoholslot nog te ontlopen en zei onder meer dat zijn vorige veroordelingen dateren van toen hij ‘jong en nonchalant was’ en dat hij sinds het ongeval geen alcohol meer drinkt, maar hij kwam toch niet onder de bestraffing uit.