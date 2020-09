Al tweede veroordeling voor niet naleven van coronamaatregelen: boete voor cafébaas die sluitingsuur niet respecteert Lieke D'hondt

07 september 2020

11u41 0 Wortegem-Petegem De cafébaas (29) van café Tempo in Wortegem-Petegem moet een boete van 800 euro betalen. De politierechter in Oudenaarde legt de sanctie op omdat de man zich niet hield aan het verplichte sluitingsuur dat geldt omwille van de coronacrisis.

Een politiepatrouille stelde vast dat het café om vijf over één ’s nachts nog heel wat klanten over de vloer had, terwijl de zaak om één uur dicht moest. De rolluiken waren wel al naar beneden, maar de klanten maakten geen aanstalten om te vertrekken en waren nog iets aan het drinken.

Lichten en muziek uit

De cafébaas beweert dat hij wel heeft geprobeerd om zijn café te sluiten door de lichten te doven en de muziek uit te zetten. Ook de rolluiken had hij naar eigen zeggen naar beneden gedaan om de klanten duidelijk te maken dat ze moesten vertrekken. De politierechter heeft beslist de man toch een boete van 800 euro op te leggen. Het feit dat de cafébaas al een veroordeling op zijn strafblad heeft staan, speelt mee in de beslissing. Die veroordeling had ook te maken met de coronacrisis. De cafébaas was toen aan het barbecueën met enkele vrienden terwijl dat verboden was.