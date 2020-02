ACV Wortegem-Petegem huldigt trouwe leden Lieke D'hondt

19 februari 2020

11u39 0

Het ACV heeft in Wortegem-Petegem haar trouwe leden gehuldigd. Martin Verbeke krijgt een syndicale oorkonde omdat hij al 50 jaar lid is. Gabriel Baert, Noël Baert, Jozef Hellemont, Patrick Maes en Bernaerd Vervaeck zijn 45 jaar lid, Yannick Beyaert en Geert Speleers 35 jaar. Tot slot is er ook hulde voor Leen Baert, die 25 jaar lid is.