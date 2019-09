Achtergelaten auto brandt uit langs landweg in Wortegem-Petegem Ronny De Coster

26 september 2019

16u01 0 Wortegem-Petegem Op een veldweg in Wortegem-Petegem is deze namiddag een auto helemaal uitgebrand. Alles wijst erop dat de wagen er is achtergelaten en in brand gestoken.

De auto stond geparkeerd langs de Cauborrestraat, een zijstraat van de Zonnestraat in Wortegem. De vlammen werden opgemerkt door wandelaars. Zij hadden luttele momenten daarvoor nog moeten opzij springen voor een auto die razendsnel door de Cauborrestraat reed en die vanuit de richting van de brandende auto kwam.

Bij aankomst van een team van de brandweerpost Oudenaarde stond de wagen helemaal in lichterlaaie. De auto, een Volvo V60, had Franse nummerplaten. De politie onderzoekt of het voertuig gebruikt werd bij een of andere misdaad en vermoedelijk in Wortegem is gedumpt om sporen te wissen.