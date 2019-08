850 deelnemers voor Sneukeltocht Lieke D'hondt

15 augustus 2019

18u15 0 Wortegem-Petegem De Sneukeltocht van ’t Sneukelwiel heeft dit jaar 850 mensen gemotiveerd om op de fiets te springen. Ze reden een tocht door de deelgemeenten van Wortegem-Petegem met onderweg verschillende stopplaatsen met versnaperingen en muziek.

“Het weer heeft ons een beetje parten gespeeld, waardoor we minder deelnemers hebben dan op de vorige editie”, vertelt voorzitter Rik Ottevaere. “Maar toch zijn we heel tevreden. De Sneukeltocht zet ons fietsproject De Sneukelfiets elk jaar in de kijker. We hebben nu een uitgebreid fietsenpark met onder andere duofietsen, elektrische fietsen en tandems. Bijna elke donderdagmiddag gaan we met personen met een beperking fietsen. De opbrengst van de Sneukeltocht gaat ook naar De Sneukelfiets.”