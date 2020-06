57.635 euro steun voor verenigingsleven in Wortegem-Petegem Lieke D'hondt

02 juni 2020

14u05 2 Wortegem-Petegem Wortegem-Petegem krijgt van de Vlaamse overheid een eenmalige toelage van 57.635 euro om de lokale verenigingen te steunen tijdens de coronacrisis. Het gemeentebestuur zal de komende weken bekijken hoe het budget ingezet zal worden.

De 57.635 euro is er speciaal voor de verenigingen in Wortegem-Petegem. “We gaan de toelagen inzetten voor verenigingen die uitzonderlijke moeilijkheden kennen ten gevolge van de coronacrisis”, zegt schepen van financiën Maarten Van Tieghem (Open Vld). “In de loop van deze maand bespreken we de concrete uitwerking ervan.”