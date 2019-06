250 paarden aan de start van eerste nationale eventingwedstrijd CNC Wortegem-Petegem Lieke D'hondt

13 juni 2019

16u19 0 Wortegem-Petegem Domein de Ghellinck in Wortegem-Petegem vormt dit weekend het decor voor de eerste nationale eventingwedstrijd van rijvereniging De Gaverbeek. De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen: de dressuur en de jumping vinden plaats op de renbaan in Waregem en op de terreinen van Sport Vlaanderen, de cross country vindt plaats op domein de Ghellinck.

Drie vrienden en ruiters Pepijn Devreese, Kenny Schelstraete en Janus Archie kwamen op het idee om de eventingwedstrijd te organiseren. “Budgettair en logistiek is het geen makkelijke oefening”, vertellen de organisatoren. “Op jaarbasis verdwijnen dan ook veel wedstrijden van de kalender. Uit passie voor deze veelzijdigheidsdiscipline hebben we de stap toch gezet. Met 250 ingeschreven paarden mogen we de wedstrijd nu al een klein succes noemen.” Om de cross te kunnen organiseren, kunnen de organisatoren rekenen op heel wat vrijwilligers. Het gemeentebestuur van Wortegem-Petegem draag haar steentje bij door domein de Ghellinck ter beschikking te stellen voor de cross country. “Hopelijk maken we dit weekend heel wat ruiters en bezoekers gelukkig, want daar doen we het uiteindelijk voor”, besluiten de organisatoren.

Het hele event is vanaf 9 uur gratis toegankelijk voor alle bezoekers. Op zaterdag 15 juni kunnen de paardenliefhebbers terecht in Waregem, op zondag 16 juni in Wortegem-Petegem.