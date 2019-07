12 BUDDi’s staan klaar om nieuwe inwoners wegwijs te maken in Wortegem-Petegem Lieke D'hondt

10 juli 2019

13u14 2 Wortegem-Petegem Wortegem-Petegem beschikt sinds kort officieel over twaalf ‘BUDDi’s’. Dat zijn twaalf enthousiaste inwoners van de gemeente die nieuwe inwoners wegwijs maken in Wortegem-Petegem. Het initiatief gaat uit van inwoner Vincent Vandenameele.

“Of het nu gaat om praktische tips of het leren kennen van de leukste plekjes in de gemeente, dankzij de persoonlijke begeleiding door een BUDDi bevorderen we een snelle integratie van nieuwe inwoners”, zegt Vincent. Zijn BUDDi-project is één van de 27 voorstellen die uitgevoerd worden na het burgerparticipatieproject BuurtBouwers. De BUDDi’s hebben ondertussen allemaal een opleiding ‘coachende vaardigheden’ gevolgd en zijn klaar om de nieuwe inwoners wegwijs te maken.

Schepen Maarten Van Tieghem (Open Vld) is enthousiast. “Wortegem-Petegem is een warme gemeente met veel activiteiten en een rijk verenigingsleven, maar niet iedereen zet zelf snel de stap om daaraan deel te nemen. Met het BUDDi-netwerk vergroten we de sociale cohesie, zodat ook zij die iets meer schroom hebben om zich te integreren, zich snel thuis voelen.”

Het BUDDi-netwerk is nog op zoek naar extra BUDDi’s. Wie interesse heeft, kan terecht bij de Facebookgroep van het initiatief. Daar vul je eerst een korte vragenlijst in die jouw profiel als BUDDi bepaalt. Nieuwe inwoners kunnen er ook terecht om beroep te doen op het netwerk.