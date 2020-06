1.121 euro: schuld per inwoner blijft dalen in Wortegem-Petegem Lieke D'hondt

02 juni 2020

11u45 0 Wortegem-Petegem Wortegem-Petegem staat er op financieel vlak goed voor. Dat blijkt uit de cijfers van de jaarrekening van 2019 die op de gemeenteraad is goedgekeurd. Voor het vierde jaar op rij daalt de schuld per inwoner. Die bedraagt nu 1.121 euro, het laagste bedrag in zes jaar.

Wortegem-Petegem heeft 2019 afgesloten met een positief kasresultaat van ruim 3,7 miljoen euro en een investeringsbudget van 268 euro per inwoner. “Het doet deugd om te zien dat het verantwoord financieel beleid dat we voeren, zich ook uit in de cijfers”, zegt schepen van financiën Maarten Van Tieghem (Open Vld). “Langs inkomstenzijde kunnen we rekenen op de gestage groei uit het Gemeentefonds en de doorstortingen uit de personenbelasting en de onroerende voorheffing. Dat is een vrij constante factor. Maar wat vooral telt, is dat we erin geslaagd zijn om de afgelopen jaren onze dagelijkse uitgaven goed onder controle te houden. Dat is belangrijk om zonder bijkomende leningen meer te kunnen investeren.”

Dalende schuldgraad

De schuldgraad per inwoner is nu gedaald naar 1.121 euro per inwoner. “We doen het op dit vlak beter dan omliggende steden en gemeenten, als we de rekeningen van het OCMW en de gemeente samen bekijken. Het OCMW van Wortegem-Petegem heeft maar één lening lopen aan een negatieve rente van 1 procent voor de sociale woningen in de Processiestraat 3. Het OCMW krijgt daarvoor dus ieder jaar meer terug dan er moet afgelost worden. Eind juni zal het positieve resultaat van 2019 verwerkt worden in het meerjarenplan 2020-2025.”