‘Tomatendief’ aan het werk in Ooike Lieke D'hondt

09 augustus 2020

11u33 0 Wortegem-Petegem De tomaten in de groententuin van Eveline uit Ooike (Wortegem-Petegem) moeten er wel heel goed uitzien. Een dief heeft er de tomaten geplukt en meegenomen. Toegegeven, bij zo’n warme temperaturen kan een sappige tomaat wel smaken, maar het kan toch niet de bedoeling zijn de vruchten zomaar uit een tuin te plukken.

Eveline plaatste ondertussen een bordje bij haar tuin en verspreidde ook op Facebook een bericht om de ‘tomatendief’ aan te manen niet meer bij haar langs te komen. “Tenzij je iemand bent die echt honger heeft en geen geld heeft om eten te kopen, verzoeken we je vriendelijk om onze vruchten niet meer te komen stelen. In het andere geval vind je vandaag in de aanbieding: een lekker sappige komkommer en twee mooie courgettes. Je kent de weg...”, klinkt het met een knipoog. Eveline ontving ondertussen ook lekkere ‘vervangtomaatjes’ van haar buurvrouw.