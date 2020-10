“Te weinig inspraak voor oppositie en inwoners”: plannen voor heraanleg Petegemplein veroorzaken wrevel Lieke D'hondt

02 oktober 2020

15u19 1 Wortegem-Petegem De geplande heraanleg van het Petegemplein in Wortegem-Petegem veroorzaakt wrevel bij de oppositie. Raadslid Nico De Wulf (sp.a/onafhankelijk) vindt dat de oppositie en de inwoners te weinig inspraak hebben gekregen. “Ik heb herhaaldelijk gevraagd naar de plannen voor het Petegemplein, maar heb nooit een antwoord gekregen.”

Het Petegemplein in Wortegem-Petegem zal er binnenkort anders uitzien. De bloembakken zullen er plaatsmaken voor een groen eiland, de bomen aan de kerkhofmuur worden vervangen en er komen extra bomen bij die als inrijpoort zullen dienen voor wie het plein dwarst. Oppositieraadslid Nico De Wulf vindt het jammer dat het college van burgemeester en schepenen niet heeft overlegd met de andere leden van de gemeenteraad om het plan te ontwerpen.

“Een heraanleg is zeker nodig, maar waarom krijgen we geen inspraak? Bij de meerjarenplanning hebben we herhaaldelijk de vraag gesteld wat de plannen waren voor het Petegemplein. Er kwam toen geen antwoord en nu zijn de plannen uitgetekend zonder dat de inwoners en de oppositie zijn betrokken. We krijgen nochtans veel opmerkingen van buurtbewoners over overdreven snelheid in de dorpskern en de omliggende straten. Die opmerkingen zijn nu niet meegenomen in de opmaak van het plan.”

Groenaanleg

Schepen van Openbare Werken Kurt Fonteyne (Open Vld) verdedigt de aanpak van het bestuur. “De verfraaiing van de dorpskernen is opgenomen in het beleidsplan en is een project dat na rijp beraad en overleg een uitwerking krijgt. We hebben hierover trouwens wel overlegd met de omwonenden, naar aanleiding van de proefopstelling met de bloembakken.”

De plannen die momenteel op tafel liggen zijn volgens de meerderheid ook niet ingrijpend en hebben meer te maken met groenaanleg. Het behouden van de parking is voor Open Vld bovendien belangrijk. “We willen zoveel mogelijk parkeerplaatsen behouden voor de kerk, want in de toekomst zal de kerk in Petegem de enige zijn die nog gebruikt wordt”, zegt Fonteyne. “Aanpassingen zoals het invoeren van een zone dertig kunnen achteraf na overleg met de politie nog uitgevoerd worden.”

Weinig ambitieus

Nico De Wulf hoopt alvast dat er nog wijzigingen komen. “Er moeten echt maatregelen genomen worden om de snelheid van het verkeer daar te remmen. Bovendien vinden we het spijtig dat het plein zelf volledig als parking blijft behouden. We zouden er een groene plaats van willen maken, met aandacht voor fietsers en wandelaars, maar ook bijvoorbeeld met zitbanken waar buurtbewoners gezellig een babbeltje kunnen slaan. In dat opzicht zijn de plannen die nu voorliggen weinig ambitieus.”