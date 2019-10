‘t Sneukelwiel neemt 120 personen met een beperking op sleeptouw tijdens fietstocht Lieke D'hondt

03 oktober 2019

12u10 0 Wortegem-Petegem Onder een mooi herfstzonnetje zijn in Elsegem (Wortegem-Petegem) 120 mensen met een beperking en 45 vrijwilligers vertrokken voor een fietstocht van 35 kilometer. Vzw ‘t Sneukelwiel staat in voor de organisatie van de tocht.

“Elk jaar organiseren we een grote fietsdag met deelnemers uit vijf voorzieningen voor mensen met een beperking”, zegt voorzitter Rik Ottevaere. “We rijden onder meer door domein de Ghellinck en fietsen daarna richting West-Vlaanderen. We houden ook halt aan de Outsider in Oudenaarde om daarna terug te keren naar Elsegem.”

’t Sneukelwiel zet zich in voor mensen met een beperking door elk jaar de Sneukeltocht te organiseren in Wortegem-Petegem. Met het fietsevenement zamelt de organisatie onder andere middelen in om speciale fietsen zoals duofietsen, tandems en elektrische fietsen aan te kopen waar mensen met een beperking wekelijks mee kunnen gaan fietsen.