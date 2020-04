“Geef ook in Wortegem-Petegem lokale waardebonnen aan inwoners” Lieke D'hondt

20 april 2020

Wortegem-Petegem Oppositieraadslid Nico De Wulf (sp.a/onafhankelijk) pleit in Wortegem-Petegem voor het uitdelen van lokale waardebonnen. "Op die manier zwengel je de lokale economie snel weer aan en geef je de koopkracht van de inwoners een boost."

“We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze lokale economie na de crisis zo snel mogelijk opnieuw aantrekt”, zegt De Wulf. “Ook voor gezinnen betekent de coronacrisis een aanslag op hun budget. Velen vallen terug op tijdelijke of technische werkloosheid en dat heeft natuurlijk een impact op het gezinsbudget. Daarom stelt sp.a/Onafhankelijk voor om te investeren in waardebonnen voor alle lokale inwoners. Die kunnen omgeruild worden in alle lokale horeca- en handelszaken. Dat is een win-winsituatie. We stellen voor om te beginnen met bonnen van 10 euro per persoon die voor het einde van het jaar ingeruild moeten worden. We schatten dat dat tussen 65.000 en 70.000 euro zal kosten. Dat is niet min, maar in de meerjarenbegroting was 100.000 euro voorzien voor Buurtbouwers, dus misschien kunnen we een deel van dat budget gebruiken.” De Wulf stelt ook voor om inwoners die een beroep moeten doen op het OCMW en senioren vanaf 75 jaar waardebonnen van 15 euro per persoon te schenken. “Zo krijgen gezinnen die het vandaag het hardst te verduren hebben, meer financiële ademruimte.” Het voorstel van sp.a/Onafhankelijk zal op de volgende gemeenteraad voorgelegd worden.