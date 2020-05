Exclusief voor abonnees

Wordt uw stad deze zomer één groot terras of moet u het met minder stellen? Dit zijn de plannen

Regioredactie

25 mei 2020

18u38

1

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, begint ook de horecawereld zich vol ongeduld in de handen te wrijven. Op 8 juni zouden de restaurants en cafés immers weer open mogen, maar overal rijst de vraag: onder welke omstandigheden? In de grootsteden beweegt één en ander, zoals in Kortrijk, waar ze bezig zijn met een ‘Terrassen XXL’-plan. Overal zullen daar grotere en meer gespreide terrassen komen en sommige buurten worden zelfs verkeersvrij gemaakt. Ook andere Vlaamse steden schieten in actie. Dit zijn hun plannen.