Zomerdorp wijkt voor nieuw muziekfestival ‘De n’8 van Wommelgem’ ADA

05 augustus 2019

De zomervakantie in schoonheid afsluiten, dat is het doel van Project Vzw en De Wommelgemse Sprinters op 24 en 25 augustus. Zaterdag is er de eerste editie van ‘De n’8 van Wommelgem’. Dat is een gratis muziekfestival op de Kerkplaats. “Dit is in navolging van het vroegere Zomerdorp", vertelt Bjorn Geysels. “Dit moet vooral een festival worden met veel ambiance. The Partybar opent het festival, dat is een lokale dj. Nadien is het aan Les Copines met onder meer Isabelle A die covers brengen. Vervolgens is het aan Qmusic dj Maarten Vancoillie en De Romeo’s sluiten de dag af.”

Zondag 25 augustus staat Wommelgem volledig in het teken van de koers met om 11.30 uur de Dikkebandenkoers voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Opgelet, deelnemers zijn verplicht een fietshelm te dragen. Om 13 uur wordt het startschot gegeven van Toer de Toerist. Dan kunnen buurtbewoners het tegen elkaar opnemen. Om 15 uur tot slot is het aan de Nieuwelingen.