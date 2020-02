Zo groot is liefde voor ‘t stad: Wommelgemnaar laat kathedraal vereeuwigen op been met gigantische tatoeage ADA

03 februari 2020

13u08 11 Wommelgem Robin Schuddinck (30) woont al heel zijn leven in Wommelgem maar ‘t stad heeft een bijzondere plek in zijn hart en... op zijn been. De Wommelgemnaar liet de toren van de kathedraal van Antwerpen in het groot op zijn been tatoeëren. Een huzarenstukje: in totaal werkte tatoeëerder Kenneth Van Boven er 16 uur aan.

Dat de Antwerpenaar trots is op zijn stad hoeft geen betoog maar dat ook mensen van buiten Antwerpen de stad in hun hart dragen is misschien niet zo vanzelfsprekend. En toch. Wommelgemnaar Robin Schuddinck kan de liefde voor de Koekenstad niet langer verbergen. Niet dat hij zijn verering onder stoelen of banken verstopte maar sinds enkele dagen kan hij die liefde letterlijk niet langer verbergen. Een gigantische tatoeage van de toren van de kathedraal van Antwerpen prijkt fier op zijn been.

Eerbetoon

“Antwerpen is mijn stad”, begint Robin zijn verhaal. “Om verschillende redenen. Ten eerste heb je natuurlijk ‘den Antwerp’ waar ik altijd al supporter van ben geweest en daarnaast heb je de link met mijn grootvader. Hij nam me vaak mee als kind naar de stad en dan was ik altijd onder de indruk van de kathedraal. Je kan de tatoeage dus ook zeker zien als een eerbetoon aan mijn grootvader die ondertussen overleden is.”

Het idee van de tatoeage speelde al even in Robin zijn hoofd. Maar waar zet je zo een gigant ergens op je lichaam? “De mogelijkheden zijn natuurlijk beperkt omdat je wel wat ruimte nodig hebt. Ik twijfelde dus tussen mijn rug en mijn been. Maar omdat je rug natuurlijk vaker bedenkt is dan je been, ging ik voor die laatste optie.” En daar had hij maar liefst 15 uur verdeeld over vier sessies bij de tatoeëerder voor over.

Voor tatoeëerder Kenneth Van Boven uit Brecht was de kathedraal eens een andere uitdaging. “Meestal doe ik portretten en dieren, altijd hyperrealistisch met zwart- en grijstinten. Dat ik nu eens een gebouw mocht doen maakte het wel bijzonder.” Maar hoe begin je daar nu aan? “Eerst teken ik een stencil uit op doordruk papier, die ik vervolgens op de huid plak. Daarna begin ik aan de tattoo van onder naar boven”, legt Kenneth uit.