Wommelgemse richt Facebookgroep op voor mensen die zich eenzaam voelen: “drempel om op iemand af te stappen blijft heel groot” ADA

29 februari 2020

18u01 0 Wommelgem In tijden van sociale media, lijkt de stap om elkaar te ontmoeten net groter te worden. De drempel om op mensen af te stappen is voor sommigen onoverbrugbaar. Daarom richtte de Wommelgemse Anne-Marie de Facebookgroep Not Alone in Wommelgem op. “We hebben samen al heel wat leuke uitstapjes gedaan.”

Anne-Marie - Mieke - (65) is sinds vorig jaar op pensioen en ervaart plots veel meer vrije tijd. Tijd dat ze het liefst invult door samen met anderen leuke momenten te beleven. Maar voor Okra of de bejaardenbond, voelt ze zich nog niet iets te jong. Anne-Marie merkte dat ze helemaal niet de enige is, die met dat gevoel zit en daarom richtte ze de Facebookgroep Not Alone in Wommelgem op: een groep waar mensen terecht kunnen die net als Anne-Marie op zoek zijn naar leuke mensen om samen activiteiten te doen.

“Vorig jaar was ik op Wommelgem Zingt. Ik was me er heel hard van bewust dat ik daar alleen op dat plein stond. Je ziet wel wat kennissen maar de stap om daar naartoe te stappen is heel groot voor mij. Op Facebook kom je dan gelijkaardige verhalen tegen en oproepen van mensen die vragen om samen eens iets te gaan doen. Zo ben ik op het idee gekomen een groep op te richten”, vertelt Anne-Marie.

En dat werkt want op een kleine maand tijd telt de groep al zo een 170 leden. Maar belangrijker, er zijn al heel wat uitstapjes geweest. “We zijn al samen naar de markt gegaan, hebben al eens samen gegeten en in de toekomst wil ik wandel- en fietstochten organiseren. Het voordeel van de groep is dat je altijd wel iemand vind die tijd heeft en samen iets wil doen. Kan je eens niet, dan is dat geen ramp.” En wie denkt dat de Facebookgroep uitsluitend voor gepensioneerden is, heeft het mis. “Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd. We hebben mensen van in de twintig en we hebben er die 70 jaar zijn.”

Tot slot benadrukt Anne-Marie dat iedereen welkom is in de groep. Ook mensen die niet in Wommelgem wonen. “We zullen regelmatig uitstapjes doen naar buurtgemeentes.”