Winterdorp en ijspiste openen met spectaculaire show van kunstschaatsclub Ruggeveld ADA

28 november 2019

15u47 0 Wommelgem Nog even geduld en dan kan iedereen terecht in het Winterdorp van de gemeente Wommelgem. Op vrijdag 6 december zal het gezellige dorp de deuren open.

De maand december staat voor de deur en dat betekent ook dat de kerstmarkten en winterdorpen stilaan de deuren openen. Ook in Wommelgem. Op vrijdag 6 december wordt het Winterdorp officieel geopend om 18 uur maar vanaf 12 uur kan je er al terecht. Dan wordt ook de ijspiste geopend in aanwezigheid van het schepencollege en een delegatie van de Antwerpse Kunstschaatsclub Ruggeveld. Hun Demo-team verzorgt er een spectaculaire openingsact.

Tot en met zondag 5 januari 2020 kan je terecht in het Winterdorp. In het chaletdorp kan je je verwarmen aan drankjes en hapjes. De chalets zullen ook een groot overdekt terras hebben zodat het weer geen spelbreker kan zijn. De allerkleinsten kunnen hun hartje ophalen aan de kermisattracties of hun eerste schaatspasjes zetten op een veilige piste. Enkele leuke schaatshulpjes zorgen ervoor dat ze minder snel kunnen vallen.

Toegang tot het Winterdorp is gratis. Wie wil schaatsen betaalt 7 euro, wie eigen schaatsen heeft moet 5 euro betalen. De schaatshulpjes kan je huren voor 2 euro. Tijdens de kerstvakantie is het Winterdorp elke dag open.