Vroegere dancing Bel Air omgetoverd tot multi-eventlocatie met coworking spaces, eventruimtes en restaurant David Acke

26 november 2019

13u44 0 Wommelgem In de statige villa waar ooit de legendarische club Bel Air huisde, opent zaterdag 30 november LES JARDINS officieel de deuren. Het bekende pand aan de Autolei in Wommelgem werd getrakteerd op een immense renovatie. De dancing van weleer kreeg ook een conceptuele facelift tot bijna nieuwe multi-eventlocatie met co-working spaces, diverse eventruimtes en een restaurant. De conceptuele mix aan ‘business & pleasure’ onder één dak mikt op zo een breed mogelijk publiek.

Voor het roemrijke clubleven van Dancing Bel Air moet de klok enkele decennia worden teruggedraaid. De bekende dancing opende eind jaren tachtig en lokte vooral in de hoogdagen van de jaren negentig heel wat partyvolk naar Wommelgem. Nadien ging het snel bergaf met Bel Air. Tal van horeca-initiatieven waagden in de villa hun kans, maar zonder al te veel succes waardoor het pand de afgelopen jaren leeg stond. Totdat ondernemer Paul Van Os zijn oog liet vallen op het immense domein met centraal de prachtige villa. en het omvormde tot LES JARDINS.

De naam van de nieuwe eventlocatie verwijst naar de immense parktuin die het pand omringt van liefst 15.000 vierkante meter, op bijna wandelafstand van het rondpunt van Wommelgem (E313/34). Dit garandeert een prima bereikbaarheid voor bezoekers uit de nabije regio, groot-Antwerpen alsook de noordkant van Antwerpen, de Kempen en de rest van Vlaanderen. Initiatiefnemer Paul Van Os wil van de unieke locatie opnieuw een bruisende plek maken.

Stijlvolle co-workingspaces

“Er is hier zo veel mogelijk, we kunnen echt alle kanten op met dit verhaal”, vertelt een enthousiaste Van Os. Naast het event-luik zal er in LES JARDINS ook plaats zijn voor vier stijlvolle co-workingspaces, verdeeld over twee verdiepingen. Het wordt een plek waar je ‘in style’ en ‘grandeur’ kunt werken, vergaderen en zakelijke contacten legt. Voor het restaurant is het nog heel even wachten. De opening staat gepland in de loop van januari. Bezoekers zullen er terecht kunnen voor ontbijt, lunch en diner. Of gewoon een snelle hap. Les Jardins serveert de zogenaamde betere brasseriekeuken met een knipoog naar de Vlaamse klassiekers en met een bourgondisch Frans en Brussels sausje eroverheen. Zeker bij mooi weer wordt het er heerlijk genieten van de zon en de prachtige omgeving op het terras of de rooftop.”

Verborgen parel

LES JARDINS tracht met die grote variëteit aan activiteiten en evenementen een breed en divers publiek aan te spreken. “Ondanks het soms fel besproken clubverleden is deze locatie nog altijd een enorme onbekende bij het grote publiek. Er is hier ontzettend veel passage. Maar niemand stond er eigenlijk bij stil welke prachtige plek er zich achter de poorten uitstrekt. Een uniek eigendom dat zelfs wat dreigde vergeten te worden. En dat mogen we niet laten gebeuren. Dus hopelijk kunnen we met LES JARDINS deze verborgen parel weer op de kaart zetten. Dit schitterend domein verdient niets minder”, besluit Paul Van Os.