Vrienden rijden naar Gambia en zamelen 9.155 euro in: “Terug thuis dacht ik ‘nooit meer’. Nu begint het weer te kriebelen” David Acke

04 november 2019

15u47 0 Wommelgem 9.155 euro: zo veel hebben vrienden Lode Stevens en Philippe Reinardts bij elkaar gekregen voor een schooltje in Gambia. Ze deden dat door met hun Nissan pick-up helemaal tot in Gambia te rijden tijdens de Antwerp - Banjul Challenge. “Ik wil het wel nog eens doen, maar weet niet of mijn vrouw dat ziet zitten.”

Ze hoopten op 7.000 euro, het werden er 9.155. Daar wordt een mens al eens gelukkig van. Lode Stevens en Philippe Reinardts zijn ondertussen alweer thuis na een avontuur van een goeie drie weken. Op 5 oktober vertrokken ze vanuit Wommelgem richting Gambia met twee doelen: geld inzamelen voor een schooltje in Kunting en veilig aankomen. Missie geslaagd.

Slapen in woestijn

Naast het mooie bedrag, hebben de vrienden er ook meteen een nieuwe levenservaring bij. “’s Nachts slapen in de woestijn zal me misschien wel het meest bijblijven. Soms in een tent, dan weer onder de blote sterrenhemel. We hebben de schoonheid van de woestijn mogen zien maar ook de negatieve kanten ervaren. Zo reden we ons meermaals vast in het zand. Gelukkig kan je altijd rekenen op andere teams die je uit de nood helpen”, vertelt Lode.

Ook die kameraadschap zullen de vrienden meepakken voor het leven. “Op korte tijd hebben we intense vriendschapsbanden gesmeed. Je neemt allemaal deel met een gezamenlijk doel: zo veel mogelijk geld inzamelen. Dat schept een band. Er zijn mensen waar me binnenkort al opnieuw hebben mee afgesproken.” Vriendschappen voor het leven.

Altijd lachen

Maar naast die mooie herinneringen werden de twee ook geconfronteerd met de andere kant van de medaille. De armoede waar heel wat de landen die ze doorkruisten mee te maken hebben. “Het was soms schrijnend om te zien. Vooral Mauritanië. Dat is een land waar ik niet snel terug zal keren. Het is er grauw en grijs en er valt ook niets te beleven. De mensen hebben er niks. Landen als Gambia en Senegal zijn ook arm maar daar vinden de mensen toch nog altijd een soort levensvreugde. Ze dragen kleurrijke kleren en lachen altijd. Bovendien zijn het heel gastvrije mensen”, vertelt Lode.

Met het ingezamelde geld zullen er extra voorzieningen gebouwd worden in het schooltje en zullen de klaslokalen een upgrade krijgen. En dat is waar de twee het uiteindelijk voor deden. Nu ze terug thuis zijn kunnen ze terugblikken en misschien ook voorzichtig nieuwe plannen smeden. “Terug thuis dacht ik, nooit meer. Nu begint het wel opnieuw te kriebelen. Maar ik ben bang dat mijn vrouw dat niet ziet zitten”, lacht Lode. Hoe dan ook zal een nieuwe trip niet voor direct zijn. “Dergelijke ondernemingen vragen al snel een jaar voorbereiding. Dus voorlopig blijf ik maar gewoon even thuis.”