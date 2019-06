Vrienden rijden 7.200 kilometer naar Gambia voor goede doel ADA

11 juni 2019

09u31 6 Wommelgem Je wordt vijftig en je wil wat. Lode Stevens en Philippe Reinardts trekken op 5 oktober in hun Nissan pick up richting Gambia voor het goede doel. Een tocht van 7.200 kilometer door woestijnen en duinen.

“We lopen al vijf jaar met het idee en nu we beiden vijftig zijn geworden leek het ons het goeie moment om mee te doen”, lacht Lode Stevens uit Wommelgem. Samen met zijn kameraad Philippe Reinardts vertrekt hij op 5 oktober met een Nissan pick up naar Banjul in Gambia tijdens de Antwerp - Banjul Challenge.

De rit wordt gereden voor het goede doel. “Ons doel is om zoveel mogelijk geld bijeen te zoeken voor de verdere bouw van een Nursery en Basic School in Kunting. Ze hebben daar werkelijk niets, geen stromend water, geen elektriciteit en amper hygiëne”, zegt Lode. “Maar natuurlijk spreekt het avontuur ook wel aan. “7.200 kilometer door 7 verschillende landen, door de Sahara en de Merzouga duinen richting Dakar Lac Rose, en dit met een jeep volgeladen met hulpmiddelen die wij daar kunnen doneren, wie zegt daar nu ‘neen’ tegen?” Lode en Philippe zullen samen met 25 andere wagens reizen. “We vertrekken allemaal op de parking van Wijnegem Shopping. Vroeger was de startplaats Antwerpen centrum maar door de invoering van de lage-emissiezone is de organisatie moeten uitwijken naar hier.”

Geveild



De tocht van de vrienden zal zo’n drie weken in beslag nemen. Eens ter plekke zal de wagen er geveild worden en ook dat geld zal naar het goede doel gaan. “Nadien blijven we nog twee dagen om wat uit te rusten en daarna nemen we het vliegtuig terug naar België.” De tocht zal uitgebreid beschreven worden op Facebook.

Voor het zover is, verzamelen beide heren uiteraard nog allerlei materiaal, hulpmiddelen en uiteraard ook sponsorgeld. “Hiervoor hebben we een speciaal rekeningnummer geopend op onze naam Menpower ‘68, BE92 7370 4872 1123. Hierop kunnen grote en kleine giften gestort worden en uiteraard hopen we dat enkele grote organisaties en firma’s meedoen om onze Challenge te vervolmaken en te sponsoren”, zegt Lode.

Sponsors die ze al hebben zijn KBC, Konica Minolta, HPE, Ingram Micro en Tech Data.