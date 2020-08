Voormalig schepen Marc Dierckx neemt na bijna 30 jaar afscheid van Wommelgemse politiek Hij gaat aan de slag bij de ondernemingsrechtbank van Antwerpen David Acke

11 augustus 2020

15u53 0 Wommelgem Na bijna 30 jaar actief te zijn geweest in de lokale politiek van Wommelgem, zet Marc Dierckx een punt achter zijn politieke carrière. Eind juni werd Dierckx benoemd aan de ondernemingsrechtbank van Antwerpen dat valt niet te combineren met zijn politiek mandaat. “Ik heb een prachtige periode gekend in de politiek maar de tijd was rijp voor een nieuwe uitdaging.”

Vier legislaturen lang bepaalde Marc Dierckx mee de krijtlijnen van de gemeente Wommelgem als schepen. 24 jaar lang was hij bevoegd voor Financiën en 18 jaar werkte hij als schepen voor Onderwijs en Milieu. Een periode die hij zal koesteren en waar hij trots op terugkijkt.

Sneeuwklassen

“Tijdens vier legislaturen als schepen heb ik mee onze gemeente kunnen uitbouwen, en daar ben ik fier op. Zo zijn er in de twee gemeentescholen grondige verbouwingen gebeurd, heb ik de buitenschoolse kinderopvang ’t Evertje en de sneeuwklassen kunnen opstarten. Ik kijk met bijzonder veel genoegen terug op de zeer goede samenwerking met de onderwijsteams van beide gemeentescholen”, zegt Dierckx.

Maar aan die tijd komt nu een einde en zoekt Dierckx nieuwe oorden op. “Sinds eind juni ben ik benoemd aan de ondernemingsrechtbank van Antwerpen. Die functie valt niet te combineren valt met mijn politiek mandaat en dus heb ik beslist mijn ontslag in te dienen.” Een onverwachte beslissing is het niet voor mensen die in nauw contact stonden met Marc. Hij speelde immers al langer met het idee om de politiek vaarwel te zeggen.

Oppositie

Dat de laatste verkiezingsuitslag daar een rol in heeft gespeeld, beseft Dierckx ook. Voor het eerst sinds de start van zijn politieke carrière moest zijn partij Gemeentebelangen tevreden zijn met een zitje op de oppositiebanken. “We hadden meer verwacht maar het heeft niet mogen zijn. N-VA behaalt een klinkende overwinning en ik denk dat wij daar een beetje de dupe van zijn. Mensen stemmen volgens mij eerder nationaal dan lokaal”, zei Dierckx toen.

In september volgen nog een aantal opleidingen bij de ondernemingsrechtbank en nadien zal Dierckx er ook aan de slag gaan. “Ik ga me bezig houden met alles wat met ondernemingen te maken heeft. Faillisementen, ondernemingen in moeilijkheden, enzovoort.”

Een afscheidsfeestje zit er door de coronacrisis helaas niet in voor Dierckx. Ludo Vandervelden volgt Dierckx op als schepen.