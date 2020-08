VIDEO: honden dierenasiel Blauwe Kruis vinden verkoeling in zwembad ADA

07 augustus 2020

16u37 0

De hond hond was al wat enthousiaster om te plonsen in het frisse water dan de andere maar uiteindelijk genoten de honden van het dierenasiel het Blauwe Kruis in Wommelgem allemaal van een verfrissende stoeipartij in het zwembad.

Ook zij lijden onder de zomerhitte die op de moment heel Vlaanderen in zijn greep heeft. Om ervoor te zorgen dat de honden toch voldoende verkoeling vinden, hebben de medewerkers van het asiel een zwembad in elkaar geknutseld. Tot groot jolijt van de honden én de medewerkers.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.