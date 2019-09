Veel interesse voor de gigantische muurschildering in Fort 2: maar wie schilderde die? David Acke

11u00 0 Wommelgem Op het eerste gezicht lijkt de muurschildering niet veel voor te stellen. Maar de bijna kinderlijke tekening van twee dromedarissen, enkele palmbomen, Arabieren en duinen is historisch erg belangrijk. Tijdens Open Monumentendag kon het publiek de muurschildering voor een eerste keer bewonderen. Wie de tekening maakte is onduidelijk: was het de Duitse bezetter of toch Britse piloten? “We weten het niet.”

Voor de gidsen van Fort 2 in Wommelgem is het een heel bijzondere Open Monumentendag geweest. Ze mochten trots hun muurschildering tonen aan het grote publiek. “Voor de eerste keer met het volledige verhaal”, vertelt gids Nico trots. “Over het bestaan van de schildering waren we al even op de hoogte maar pas sinds kort is er ook echt onderzoek naar gedaan,” gaat Nico verder.

De schildering is enorm groot en beslaat de hele muur van van de centrale caponnière, wel twintig meter breed. Twee dromedarissen, palmbomen, een grote woestijnvlakte en Arabieren. Lange tijd ging men ervan uit dat het de Duitse soldaten waren die in het fort tijdens de Tweede Wereldoorlog de schildering hadden aangebracht. “Het Afrikakorps van de Duitsers had onder aanvoering van veldmaarschalk Erwin Rommel meegestreden tegen de Britten in de slag bij El Alamein in Egypte. En zij gebruikten het fort als werkplaats voor hun voertuigen. De hypothese dat zij de schildering hadden gemaakt, lag dus voor de hand”, zegt Nico gepassioneerd.

Maar je voelt gewoon een erg grote “maar” aankomen. “Per toeval kwam ik met een andere hypothese op de proppen dankzij een oude foto die mijn familie in het bezit heeft. Op de foto zie je mijn groottante samen met twee Britse soldaten van de Royal Airforce voor de geschilderde muur staan. Het zou dus zomaar kunnen dat het de Britten waren die de Arabieren geschilderd hebben. Zij waren hier gestationeerd na de bevrijding.”

Met zekerheid kan Nico dat natuurlijk niet zeggen maar dankzij de foto kunnen we wel zeker zijn dat de muurschildering dateert uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. “En dat op zich is al heel mooi en is historisch erg belangrijk.” Waarom de muurschildering gemaakt werd weet Nico niet. Maar ook hier heeft hij een hypothese. “In de winter van 1944 werd Antwerpen zwaar gebombardeerd. Omdat dit een enorme hal was die erg stevig was, lijkt het me niet onwaarschijnlijk dat hier geschuild werd. Op de foto zie je zelf een muziekbandje staan. Misschien werd de muurschildering gemaakt om alles wat op te vrolijken.”

De provincie Antwerpen is ondertussen een onderzoek gestart om te kijken hoe de muurschildering gerestaureerd en bewaard kan worden. Door de jaren heen heeft de schildering de tand des tijds al moeten trotseren. “We moeten er alles aan doen om ze zo goed mogelijk te bewaren”, besluit Nico.