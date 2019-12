UPDATE Granaataanslag Wommelgem gelinkt aan drugsmaffia en vorige aanslagen Sander Bral/Patrick Lefelon

03 december 2019

07u17 370 Wommelgem In het Antwerpse Wommelgem is in de nacht van maandag op dinsdag een appartementsgebouw beschadigd door een ontploffing die vermoedelijk veroorzaakt werd door een granaataanslag. Volgens het Antwerpse parket houdt deze granaataanslag mogelijk verband met de granaataanslag van vorige week in de Van Heystveltstraat in Deurne. Vanochtend troffen vuilnismannen ook een verdacht aan aan de Vogelzanglaan aan het Kiel.

De feiten speelden zich omstreeks 4.30 uur af in de Melkerijstraat. “Het gaat om een appartementsgebouw met vijf wooneenheden”, zegt commissaris Johan Wonnink van de politiezone Minos. “De inkomhal is alvast beschadigd geraakt, bij daglicht zal de precieze schade allicht duidelijker worden. Het gebouw is ontruimd en er is buiten een perimeter ingesteld.” Van gewonden is er geen sprake. Het glas in de inkomdeur vloog aan diggelen door het explosief. De rest van de schade moet nog opgemeten worden.

Het Antwerpse parket deelde dinsdagnamiddag mee dat de nieuwe granaataanslag allicht gelinkt is aan de granaataanslag in de Van Heystvelstraat in Deurne van een week geleden. Daar werd de familie van een bekende drugscrimineel C. geviseerd.

Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “De nieuwe reeks van de geweldsdelicten lijkt sterk gerelateerd aan het drugsmilieu en zijn mogelijk ook onderling met elkaar verbonden. Er moet een duidelijk onderscheid gezien worden tussen de opdrachtgevers en de uitvoerders. In de onderzoeken wordt uiteraard op de beide niveaus gewerkt.

In eerdere gerechtelijke onderzoeken rond geweldsdelicten zijn verschillende personen aangehouden en lopen er ook onderzoeken naar de herkomst van gebruikte wapens.”

Garage onder vuur genomen

Gisteren werd er een autohandel onder vuur genomen in de Wilrijk Oudebaan, wellicht de rechtzetting van een vergissing vorige week, toen in Ekeren een woning in de Oudebaan onder vuur werd genomen. Vorige week werden ook al woningen in Deurne en Merksem het target van een een granaat en werd er een man in Borgerhout neergeschoten. Wellicht zijn alle incidenten gelinkt aan de opgeflakkerde drugsoorlog in en rond Antwerpen.

Verdacht voorwerp aan Kiel

De lokale politie meldde dinsdagochtend dat de Vogelzanglaan aan Antwerp Expo versperd is voor iedereen tussen de Jan Van Rijswijcklaan en de Gerard Le Grellelaan. Vuilnismannen zouden iets verdacht in hun lading gevonden hebben daar.

Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Politiewoordvoerder Willem Migom benadrukt dat er geen gevaar is, dat er geen geen gewonden vielen en dat er geen schade is. “Dovo was nog ter plaatse omwille van de gebeurtenissen in Wommelgem eerder op de dag. De ontmijningsdienst heeft intussen bevestigd dat er geen gevaar is. De perimeter blijft voorlopig behouden tot het parket beslist of er al dan niet verder onderzoek moet uitgevoerd worden.”