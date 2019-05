Twee zwarte punten conflictvrij dankzij nieuwe Antwerpse verkeerscomputer ADA

28 mei 2019

15u30 6 Wommelgem Tussen eind deze maand en midden volgende maand worden twee kruispunten in Wommelgem en Wijnegem aangesloten op de nieuwe Antwerpse verkeerscomputer. Het gaat om het kruispunt van de Herentalsebaan (N116) met de Autolei/Frans Beirenslaan (R11) op de grens tussen Wommelgem en Borsbeek. Beide kruispunten staan bekend als zwarte punten.

Dankzij de nieuwe Antwerpse verkeerscomputer worden de kruispunten conflictvrij gemaakt. Dat betekent dat zwakke weggebruikers apart van het gemotoriseerd verkeer veilig kunnen oversteken.

“Op het kruispunt van de Herentalsebaan met de R11 zullen fietsers en voetgangers voortaan gelijktijdig groen of rood licht krijgen om verwarring bij afslaande automobilisten te vermijden. Verder zal langs de Merksemsebaan voor fietsers komende van de Hoogmolenbrug een drukknop geplaatst worden. Fietsers krijgen hier standaard groen, maar met de drukknop kunnen zij een extra groenfase aanvragen indien de wachttijd lang zou oplopen”, klinkt het bij de gemeente Wommelgem.

Nachtwerk

Tot midden juni zal er in totaal ongeveer 14 nachten gewerkt worden, telkens tussen 20u en 06u. Verkeer blijft tijdens deze nachten steeds mogelijk in alle richtingen, maar plaatselijk worden voetpaden en rijstroken ingenomen. De effectieve indienstname van de nieuwe lichtenregeling op dit kruispunt is momenteel gepland rond midden juni.

De kruispunten volledig conflictvrij maken lukt evenwel niet. Uit onderzoek bleek namelijk dat dat tot te veel opstopping zou leiden. Op het kruispunt van de Merksemsebaan met de Deurnesteenweg is de nieuwe lichtregeling al in werking.